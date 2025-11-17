В сборную России по самбо в 2025 году вошли 96 москвичей
Спортивная подготовка по самбо в системе Москомспорта проходит в 11 учреждениях. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В частности, это центр спорта и образования «Самбо-70», Московское городское физкультурно-спортивное объединение, физкультурно-спортивное объединение «Юность Москвы», московские комплексные спортшколы «Зеленоград» и «Новая Москва», московские комплексные школы олимпийского резерва «Север», «Юг», «Запад» и «Восток», Московский госуниверситет спорта и туризма и спортшкола «Московский центр боевых искусств».
Отмечается, что самбо в них занимаются более 3,4 тысяч человек. В сборную команду столицы на 2025-й включены 725 спортсменов, а 96 человек попали в сборную России. Их воспитывают 81 тренер-преподаватель, 13 из которых удостоены звания «Заслуженный тренер России».
«С начала года московские атлеты показали высокие результаты на официальных всероссийских и международных соревнованиях, завоевав 144 медали, из которых 44 золотые», - говорится в сообщении.
Ранее в столичном департаменте спорта заявили, что в ноябре в Москве пройдёт месяц боевых искусств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
