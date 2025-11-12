В СВАО дети участников СВО могут бесплатно посещать более 500 кружков и секций

Дети участников специальной военной операции могут бесплатно посещать более 500 кружков и секций в Северо-Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба префектуры СВАО.

Объединение культурных центров СВАО приглашает детей бойцов СВО на бесплатные занятия.

«Так, в бассейне «Баланс» на Алтуфьевском шоссе (вл. 100)... проводят тренировки по плаванию и аквааэробике. А в доме культуры «Смена» на ул. Корнейчука (д. 38б) дети могут освоить азы циркового искусства и карате, посетить эстрадно-хореографическую студию и уроки рисования», – указали в префектуре.

В Алтуфьевском районе для всех желающих доступен тренажерный зал центра «Марс» на ул. Инженерная. В доме культуры «Юность» на ул. Летчика Бабушкина проводятся репетиции театральной студии, занятия по спортивной акробатике, айкидо, шахматам. Полный перечень кружков и секций размещен на сайте организации. Запись на большинство секций доступна на портале mos.ru, если набор закончен, следует обратиться в администрацию объединения культурных центров, где помогут выделить резервное место либо предложат альтернативу.

Также поддержку детям участников СВО оказывают московские некоммерческие организации. В Лосиноостровском и Ярославском районах школа боевых искусств «Додзе» бесплатно принимает детей в секции самбо, дзюдо, бокса, тхэквондо, смешанных единоборств. Центр «Белая сова» (ул. Стартовая, д. 7) приглашает на занятия по английскому языку, развитию речи, изобразительному искусству и другим направлениям. Досуговый центр «Феникс» (Ярославское шоссе, д. 22, корп. 2) проводит тренировки по футболу.

Кроме того, для детей бойцов СВО регулярно организуют благотворительные акции. Например, в районе Северный ребятам подарили билеты в «Москвариум». Благодаря инициативе «Соберем ребенка в школу» к 1 сентября дети получили ранцы и рюкзаки, комплекты тетрадей, канцелярские принадлежности. В декабре для ребят подготовили подарки и приглашения на новогодние елки и праздники.

