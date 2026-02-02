В прошлом году волонтеры ЮАО передали бойцам СВО лекарства, продукты и технику

Отмечается, что организацией гуманитарных миссий занимались благотворительные фонды, общественные объединения и активисты. В состав гуманитарных грузов вошли предметы самого разного назначения, в том числе средства личной гигиены, фрукты, медикаменты, средства связи и техника.

Первый зампрефекта ЮАО Лариса Мартьянова заявила, что отправки осуществляются активистами из организации «Добровольцы» минимум раз в месяц.

«С очередной отправкой в ЛНР 23 января доставили более тонны яблок, 400 сладких подарочных наборов, канцелярские принадлежности и товары для творчества, свыше 100 комплектов настольных и развивающих игр», – уточнила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стартовала акция по сбору подарков для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

