В прошлом году волонтеры ЮАО передали бойцам СВО лекарства, продукты и технику
Жители Южного административного округа Москвы в 2025 году собрали 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи для участников СВО и жителей новых территорий. Об этом сообщает пресс-служба префектуры ЮАО.
Отмечается, что организацией гуманитарных миссий занимались благотворительные фонды, общественные объединения и активисты. В состав гуманитарных грузов вошли предметы самого разного назначения, в том числе средства личной гигиены, фрукты, медикаменты, средства связи и техника.
Первый зампрефекта ЮАО Лариса Мартьянова заявила, что отправки осуществляются активистами из организации «Добровольцы» минимум раз в месяц.
«С очередной отправкой в ЛНР 23 января доставили более тонны яблок, 400 сладких подарочных наборов, канцелярские принадлежности и товары для творчества, свыше 100 комплектов настольных и развивающих игр», – уточнила она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице стартовала акция по сбору подарков для бойцов СВО ко Дню защитника Отечества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Горничной» с откровенной Сидни Суини предрекли миллиард в российском прокате
- «Выплеск энергии!»: Филолог раскрыл, нужно ли «защищать» мат
- Песков назвал украинское урегулирование сложным процессом
- Песков: Следующий раунд переговоров по Украине в ОАЭ пройдет 4-5 февраля
- Интимная обстановка: Драгунский рассказал, когда уместно ругаться матом
- Актер из сериала «Триггер» Николай Ткаченко погиб на СВО
- Омбудсмен Володарский предложил привлечь ИИ к самоконтролю школьников
- Chanel подала заявку на регистрацию в РФ товарного знака
- ВС России освободили Придорожное в Запорожской области
- В мэрии Орска рассказали о погибших при крушении самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru