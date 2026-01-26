Московские активисты помогли сотням семей в новых регионах России

Активисты Центрального административного округа Москвы помогают жителям новых регионов России, бойцам специальной военной операции и полевым госпиталям. Об этом сообщили в пресс-службе префектуры ЦАО.

В округе оказывают помощь десятки объединений, среди них гуманитарный проект района Якиманка «Покров». С 2022 года он отправил свыше 5 тонн посылок более чем 840 семьям с детьми в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Кроме того, москвичи, проживающие в районе Арбат, организовали специальную акцию по сбору фронтовых аптечек для обеспечения бойцов и полевых госпиталей лекарствами и расходными материалами», – рассказали в пресс-службе.

Проект «Покров» напрямую работает с нуждающимися в помощи, собирает заявки от семей и доставляет индивидуальные наборы. Кроме того, ведется работа с администрациями новых территорий. Чаще всего населению нужны медикаменты, детское питание, одежда, постельные принадлежности, бытовая химия и техника.

За три года работы проекта активисты организовали 15 миссий. Они внимательно изучают заявки, отправляют разовые посылки, при этом особо нуждающимся оказывают регулярную поддержку. На 2026 год запланированы как минимум пять миссий и содействие 300 семьям.

Как сообщил основатель проекта житель Якиманки Антон Азерников, его идея родилась в первые месяцы СВО, когда активисты заметили необходимость организовать помощь полного цикла. Сегодня в работе участвуют более 20 постоянных активистов, они комплектуют гуманитарный груз и на личных автомобилях отвозят на новые территории. Присоединиться к проекту можно, связавшись с организаторами в группе в социальной сети.

Благодаря москвичам появилась акция «Ты помогаешь! Фронтовая аптечка!», обеспечивающая бойцов и полевые госпитали медикаментами и расходными материалами. Ее инициировал депутат округа Арбат Антон Магонов. Помощь формируют по запросам находящихся на фронте жителей района либо их родных. С 2023 года в зону СВО отправили шесть партий гуманитарного конвоя, на фронт передали в том числе носилки, комплекты иммобилизационных шин, медикаменты, сменную одежду, одноразовую посуду. Для полевых госпиталей формируют специальные грузы с хирургическими инструментами и шовными материалами.

«Решение о начале акции было продиктовано непосредственным взаимодействием с представителями военно-медицинской службы, работающими в зоне проведения СВО. Эти обращения стали для меня сигналом к действию», – рассказал Магонов.

Необходимые медсредства принимают по будням с 10:00 до 17:00 в точке сбора в Большом Николопесковском переулке.

