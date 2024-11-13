В программу реновации включены 22 новые площадки Москвы

В программу реновации включили 22 новые площадки на территории. Об этом сообщил сайт мэра столицы. Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Площадки находятся в 19 районах семи административных округов города. На них предполагается построить более 500 тыс. кв. м жилья. Это позволит расселить 105 старых домов с примерно 7,5 тыс. квартирами. В новое комфортное жилье смогут переехать больше 19 тысяч горожан.

Средняя цена квадратного метра жилья в Москве впервые превысила 600 тысяч рублей

В сообщении подчеркивается, что 18 из 22 площадок расположено на месте домов, включенных в программу реновации.

На данный момент правительство Москвы формирует перечень зданий, строящихся в рамках ее второй волны реновации.

Накануне Сбербанк объявил о возобновлении проведения сделок по льготным программам «Семейная ипотека» и «Ипотека для ИТ» с 15 ноября.



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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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