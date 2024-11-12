Средняя цена квадратного метра жилья в Москве впервые превысила 600 тысяч рублей

По их словам, стоимость квартир увеличилась за год в среднем на 16%, а цена квадратного метра в среднем достигла 609,9 тысячи рублей.

Впрочем, убеждены аналитики, рост цен в скором времени должен замедлиться, несмотря на то, что темпы подорожания недвижимости на первичном рынке превышают показатели периода с осени 2022 года по осень 2023 года. Представители «Метриума» объяснили грядущее снижение тем, что ставки по рыночной ипотеке приблизились к заградительным значениям на фоне ужесточения условий выдачи займов.

Ранее стало известно, что Сбербанк возобновит проведение сделок по льготным программам «Семейная ипотека» и «Ипотека для ИТ» с 15 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

