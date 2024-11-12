Сбербанк объявил о возобновлении проведения сделок по cемейной и ИТ-ипотеке

В сообщении говорится, что размер минимального первоначального взноса составит от 20,1%. Речь идёт об объектах партнёров-застройщиков, находящихся на проектном финансировании банка и подключённых к опции «Комплексное предложение».

Минимальный размер первоначального взноса также останется на указанном уровне в случае оформления льготной ипотеки с увеличенным лимитом или с помощью оплаты комиссии застройщиком. В остальных случаях первоначальный взнос составит от 50,1%.

Ранее Центробанк РФ опубликовал информационно-аналитические материалы, из которых следует, что регулятор планирует ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет, сообщает RT.

