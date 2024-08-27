В Общественном штабе отметили успех тестового голосования перед выборами в МГД

Ковалев отметил, что в тестовом голосовании москвичи отвечали на вопрос о том, стоит ли в столице принять закон о безнадзорных животных, подобный тем, что уже есть в других регионах. Однако ни один из вариантов ответа не набрал больше 50% голосов. Поэтому было решено продолжить обсуждение этого вопроса в Общественной палате Москвы, где есть специальная рабочая группа, занимающаяся контролем за ситуацией с безнадзорными животными.

Он подчеркнул, что Москва готова к предстоящим выборам. По словам Ковалева, тестовое голосование прошло успешно с организационной точки зрения: система функционировала без сбоев, и не было зафиксировано ни зависаний, ни очередей, как в онлайн, так и в офлайн-форматах. Тестирование всех способов голосования состоялось 23 августа.

Выборы в Московскую городскую думу состоятся с 6 по 8 сентября, передает «Радиоточка НСН».