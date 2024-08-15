Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в МГД

Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО пройдет 23 августа с 08:00 до 14:00. Такое решение приняли на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв рассказал, что в день тестового голосования москвичи смогут проголосовать тремя способами: по ссылке elec.mos.ru онлайн, а также лично на избирательных участках, используя терминалы электронного голосования (ТЭГ) или бумажные бюллетени.