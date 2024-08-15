Москвичам будут доступны все способы голосования на выборах в МГД

Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, а также муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО пройдет 23 августа с 08:00 до 14:00. Такое решение приняли на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалёв рассказал, что в день тестового голосования москвичи смогут проголосовать тремя способами: по ссылке elec.mos.ru онлайн, а также лично на избирательных участках, используя терминалы электронного голосования (ТЭГ) или бумажные бюллетени.

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При этом Ковалев отметил, что в качестве тестового вопроса была предложена тема о решении проблемы безнадзорных животных, которая будет детально проработана.

Начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артём Костырко заявил, что цель тестового голосования – проверить насколько корректно работают все системы, необходимые для проведения выборов. Зампред Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут в свою очередь сообщил, что тестовое голосование позволяет обеспечить высокую степень открытости и легитимности выборов.

Пройти онлайн-голосование 23 августа, а также 6 – 8 сентября 2023 можно при условии наличия учетной записи на портале mos.ru.


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Фото: mos.ru
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