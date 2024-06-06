В Москве зафиксировали рост обрабатывающих отраслей промышленности
За первые четыре месяца 2024 года столичные обрабатывающие предприятия нарастили выпуск своей продукции на 18 процентов в сравнении с периодом с января по апрель прошлого года. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он напомнил, что в столице открыто больше 4 тысячи промышленных площадок, на которых трудоустроены 725 тысяч человек.
«Локомотив московской промышленности — предприятия обрабатывающих отраслей. За первые четыре месяца этого года они увеличили выпуск на 18,1 процента. В частности, выросло производство товаров первой необходимости — продуктов питания, бумажных изделий, моющих средств, а также приоритетной высокотехнологичной продукции — компьютеров, электронного и оптического оборудования, лекарств и медизделий», — отметил заммэра.
Треть столичных предприятий являются высокотехнологичными, они используются искусственный интеллект, автоматизированные линии и роботизированные системы. По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, также применяется кластерный подход к развитию промышленности.
«В Москве уже действуют четыре межотраслевых кластера, объединяющих 140 ведущих производителей разных направлений: фармкластер, кластер электромобилестроения, кластер фотоники и микроэлектроники, а также Федеральный центр беспилотных авиационных систем…Кластеры позволяют обмениваться технологиями, снижать транспортные издержки и многое другое», — отметил министр.
Помимо этого, город предоставляет столичным предприятиям более 20 системных мер поддержки. Одна их ключевых — льготные инвестиционные кредиты.
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