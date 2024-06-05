В Москве на 50% выросла среднемесячная зарплата работников обрабатывающей сферы
Оплата труда сотрудников предприятий обрабатывающей промышленности столицы в среднем выросла в 1,5 раза. Об этом заявил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на полях XXVII ПМЭФ.
По его словам, в 2023 году она превысила 110 тысяч рублей.
«С 2019 по 2023 год жалование московских промышленников обрабатывающих производств выросло на 50%. В прошлом году она составила свыше 110 тысяч рублей», – отметил глава департамента.
При этом, самые высокие заработки в Москве наблюдаются у работников фармацевтической и микроэлектронной отраслей. В настоящее время в индустриальном секторе столицы занято 725 тысяч человек, в также действуют 4,2 тысячи предприятий, треть из которых – высокотехнологические.
Для обеспечения предприятий квалифицированными специалистами с 2021 года в столице действует «Московская техническая школа» – образовательный проект Правительства Москвы, запущенный для повышения квалификации уже занятых в промышленности инженеров в работе с инновационными технологиями. Обучение там прошли уже свыше 2,2 тысячи сотрудников промпредприятий. На сегодняшний день в «МТШ» можно пройти обучение на 160 различных курсах. Ещё два новых направления будет запущено до конца 2024 года. Помимо учебных курсов, для специалистов проводятся вебинары, конференции, мастер-классы и другие формы обучения и повышения квалификации.
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