В Москве впервые пройдут добрые выходные «Город неравнодушных»

Уточняется, что мероприятие, которое приурочено ко Всемирному дню бездомных животных, состоится в рамках проекта «Лето в Москве» в парке «Яуза». С 16 по 17 августа здесь можно будет сделать пожертвование в пользу приютов для животных, а также принять участие в благотворительной ярмарке.

«Посетители смогут приобрести оригинальные товары, сделанные руками москвичей с особенностями здоровья: игрушки, сувениры, украшения, керамику, одежду, открытки и многое другое», - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках фестиваля пройдут творческие мастер-классы для взрослых и детей, а также выставка животных из приютов, «где каждый сможет забрать домой пушистого друга».

Ранее в в столичном департаменте спорта заявили, что в Москве в рамках фестиваля «Ночь московского спорта», который пройдёт 16 августа, проведут более 100 бесплатных тренировок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

