В Москве стартовала акция «Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи»

Акция против домашнего насилия «Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи» стартовала в Москве. В дамских комнатах более 50 торговых центров появились стикеры с надписью «Бьет – значит не любит. Не молчи» и QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра. Разместить такие стикеры планируется и в учреждениях социальной сферы.

Проект позволит женщинам узнать о таком центре, где они смогут получить помощь, сообщила заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

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Московский кризисный центр помощи женщинам и детям является крупнейшим в стране. За десять лет его существования сотрудники помогли более 2500 женщин. Центр предоставляет психологическую, юридическую и социальную поддержку жертвам домашнего насилия. Они получают временное жилье, им помогают обучиться, найти работу и решить бытовые проблемы.

По словам заммэра, в столице планируют расширить помощь пострадавшим от домашнего насилия. Ракова назвала обучение востребованным специальностям на базе колледжей, дальнейшее трудоустройство, устройство детей пострадавших в детские сады.

Необходимо ввести стандарт кризисных центров для женщин, чтобы определить и установить минимальный набор услуг в них, заявила ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в разговоре с НСН.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:МоскваДомашнее Насилие

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