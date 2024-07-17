В Москве стартовала акция «Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи»

Акция против домашнего насилия «Бьет – значит НЕ любит – НЕ молчи» стартовала в Москве. В дамских комнатах более 50 торговых центров появились стикеры с надписью «Бьет – значит не любит. Не молчи» и QR-кодом, который ведет на сайт Кризисного центра. Разместить такие стикеры планируется и в учреждениях социальной сферы.

Проект позволит женщинам узнать о таком центре, где они смогут получить помощь, сообщила заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.