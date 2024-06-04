В Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства
Первый в стране хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, это уникальная экосистема для желающих запустить стартап в столице, с помощью которой можно развивать бизнес-идеи, получать новые знания и находить партнеров.
На платформе хаба собраны ведущие инициативы Агентства инноваций Москвы, АНО «Развитие человеческого капитала» и ГБУ «Малый бизнес Москвы». Начинающие бизнесмены могут рассчитывать на городскую поддержку и целый ряд программ.
Ранее Собянин сообщил, что за пять лет работы портала поддержки малого бизнеса Москвы на нем зарегистрировалось более 200 тысяч человек.
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