В Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Первый в стране хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, это уникальная экосистема для желающих запустить стартап в столице, с помощью которой можно развивать бизнес-идеи, получать новые знания и находить партнеров.

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На платформе хаба собраны ведущие инициативы Агентства инноваций Москвы, АНО «Развитие человеческого капитала» и ГБУ «Малый бизнес Москвы». Начинающие бизнесмены могут рассчитывать на городскую поддержку и целый ряд программ.

Ранее Собянин сообщил, что за пять лет работы портала поддержки малого бизнеса Москвы на нем зарегистрировалось более 200 тысяч человек.

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ФОТО: Сергей Савостьянов / ТАСС
ТЕГИ:МоскваПредприниматели

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