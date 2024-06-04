В Москве создан первый в стране хаб молодежного предпринимательства

Первый в стране хаб молодежного предпринимательства заработал в Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, это уникальная экосистема для желающих запустить стартап в столице, с помощью которой можно развивать бизнес-идеи, получать новые знания и находить партнеров.