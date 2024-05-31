Собянин: Число пользователей портала «Малый бизнес Москвы» превысило 200 тысяч
За пять лет работы портала поддержки малого бизнеса Москвы на нем зарегистрировалось более 200 тысяч человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Портал mbm.mos.ru работает как городская экосистема. Здесь предприниматели и те, кто только собирается открыть свое дело, могут решить разные задачи – от подбора рыночной ниши до подготовки налоговой декларации», – написал он.
По словам Собянина, за пять лет ресурс отработал более 15,4 миллиона обращений. Наиболее часто портал используют предприниматели из сфер торговли, общественного питания и разработчики компьютерного программного обеспечения.
На платформе функционирует более 35 онлайн-сервисов, среди самых востребованных – «Проверка контрагентов» и «Законодательный бизнес-дайджест».
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