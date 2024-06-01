Ефимов: Арендаторы нежилой недвижимости Москвы получили льготы на 19 млрд рублей
В Москве различными льготами ежегодно пользуются различные компании, занимающие около 1,3 тысячи объектов городской недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, часть мер поддержки столичного бизнеса направлена на сокращение суммы платежей по аренде помещений. На них могут рассчитывать социально ориентированные предприятия, делающие отчисления на благотворительность, развивают соцсферу или предоставляют рабочие места для инвалидов.
«Представители бизнеса и некоммерческих организаций, получающие льготы на аренду помещений, занимают 1,3 тысячи объектов городской недвижимости. Их площадь превышает 577 тысяч квадратных метров. Благодаря сниженным ставкам за последние три года они сэкономили около 19 миллиардов рублей», – отметил заммэра.
В их числе минимальная в размере 6 тысяч рублей, и льготная ставка в размере 4,6 тысячи рублей за квадратный метр в год соответственно.
По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, она рассчитана на малые предприятия, которые ранее получили право аренды нежилых объектов без торгов. Гаман уточнил, что организации при этом должны работать в социально значимых отраслях.
В настоящее время такими ставками аренды в Москве пользуются более 250 предпринимателей, занимающих помещения общей площадью 55 тысяч квадратных метров.
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