В Москве реконструируют корпуса двух колледжей Москвы
Здания двух колледжей на юге столицы реконструируют в рамках программы модернизации городской системы среднего профессионального образования. Работы планируют провести в пяти учебных корпусах, в целом их площадь составляет больше 40 тысяч квадратных метров.
В течение 2025–2028 годов планируется обновить три корпуса Московского технологического колледжа и два корпуса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В корпусах создадут необходимые условия для подготовки специалистов, в том числе помещения для прохождения производственной практики.
В результате будет создана современная образовательная среда более чем для восьми тысяч студентов и преподавателей двух ведущих городских учреждений среднего профобразования.
Сегодня необходимо сделать ЕГЭ добровольным, чтобы желающие могли поступить в столичные и питерские вузы, заявил ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН. При этом, по его словам, для поступления в свой регион сдавать ЕГЭ нет необходимости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru