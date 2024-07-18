В Москве реконструируют корпуса двух колледжей Москвы

В течение 2025–2028 годов планируется обновить три корпуса Московского технологического колледжа и два корпуса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В корпусах создадут необходимые условия для подготовки специалистов, в том числе помещения для прохождения производственной практики.

В результате будет создана современная образовательная среда более чем для восьми тысяч студентов и преподавателей двух ведущих городских учреждений среднего профобразования.

Сегодня необходимо сделать ЕГЭ добровольным, чтобы желающие могли поступить в столичные и питерские вузы, заявил ранее зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с НСН. При этом, по его словам, для поступления в свой регион сдавать ЕГЭ нет необходимости.

