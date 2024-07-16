Ракова: Результаты профтестирования теперь доступны московским школьникам в «МЭШ»
Девятиклассники Москвы теперь могут увидеть в «Московской электронной школе» результаты профтестирования, которые доступны вместе с рекомендациями карьерных наставников центра «Профессии будущего». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила вице-мэр, запущенная в городе программа профориентации показала большой интерес старшеклассников к колледжам. Школьники проходили бесплатное тестирование, определяли свои сферы интересов и подбирали специальность с удобной функцией «МЭШ».
«Благодаря этому сервису дети и их родители видят онлайн результаты профориентационного тестирования и персональные рекомендации по выбору колледжа от карьерных наставников, позволяющие сделать осознанный выбор. Сейчас в колледжах разгар приемной кампании: подать документы в выбранные заведения можно до 15 августа», — подчеркнула Ракова.
Раньше итоги тестирования и рекомендации рассылались по электронной почте, теперь они доступны в «Портфолио учащегося» в электронном дневнике. При этом во вкладке «Рекомендации» представлен список специальностей и три рекомендованных экспертами колледжа. Кроме того, в разделе представлены данные об участии школьника в мероприятиях профессионального мастерства, полученных наградах, профессиональном обучении.
Новинка доступна на официальном сайте school.mos.ru и в приложении «Дневник МЭШ».
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