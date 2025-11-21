В Москве пройдет Всероссийский марафон-фестиваль «Россия — Театр — Общество»
В Москве пройдет Всероссийский марафон-фестиваль «Россия — Театр — Общество». Об этом заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
По её словам, проведение фестиваля предусмотрено трёхсторонним соглашением о сотрудничестве. Документ подписали Минкульт РФ и правительство Москвы, а также российский Союз театральных деятелей, к 150-летию которого и будет приурочено событие.
В рамках марафона-фестиваля ведущие коллективы страны, а также молодежные и студенческие труппы, представят спектакли в разных жанрах. Также планируется проведение мастер-классов, выставок и творческих встреч.
«Постановки нового проекта представят в рамках Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар», — добавила Сергунина.
Ранее заслуженная артистка России Нонна Гришаева заявила «Радиоточке НСН», что звездные актеры не гарантируют успех спектакля.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru