В Москве пройдет Всероссийский марафон-фестиваль «Россия — Театр — Общество»

По её словам, проведение фестиваля предусмотрено трёхсторонним соглашением о сотрудничестве. Документ подписали Минкульт РФ и правительство Москвы, а также российский Союз театральных деятелей, к 150-летию которого и будет приурочено событие.

В рамках марафона-фестиваля ведущие коллективы страны, а также молодежные и студенческие труппы, представят спектакли в разных жанрах. Также планируется проведение мастер-классов, выставок и творческих встреч.

«Постановки нового проекта представят в рамках Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар», — добавила Сергунина.

Ранее заслуженная артистка России Нонна Гришаева заявила «Радиоточке НСН», что звездные актеры не гарантируют успех спектакля.



