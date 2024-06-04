В Москве появится три объекта сервисной и социальной инфраструктуры

В Москве построят три объекта сервисной и социальной инфраструктуры. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, по программе создания мест приложения труда инвесторы планируют возвести детский сад на 175 детей в районе Метрогородок, сервисный комплекс в районе Внуково на Боровском шоссе, сервисный центр в районе Солнцево рядом со станцией «Солнечная» МЦД-4. В результате в городе появится около 1,4 тысячи дополнительных рабочих мест.

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За четыре года действия программа охватила практически каждый район мегаполиса. Город заключил с инвесторами более 100 соглашений. Благодаря построенной недвижимости будет организовано свыше 215 тысяч новых рабочих мест почти в каждой из отраслей экономики города.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что новый деловой квартал в рамках программы комплексного развития территорий появится в Москве.


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ФОТО: РИА Новости
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