В Москве появится три объекта сервисной и социальной инфраструктуры

В Москве построят три объекта сервисной и социальной инфраструктуры. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, по программе создания мест приложения труда инвесторы планируют возвести детский сад на 175 детей в районе Метрогородок, сервисный комплекс в районе Внуково на Боровском шоссе, сервисный центр в районе Солнцево рядом со станцией «Солнечная» МЦД-4. В результате в городе появится около 1,4 тысячи дополнительных рабочих мест.