В Москве появится три объекта сервисной и социальной инфраструктуры
В Москве построят три объекта сервисной и социальной инфраструктуры. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, по программе создания мест приложения труда инвесторы планируют возвести детский сад на 175 детей в районе Метрогородок, сервисный комплекс в районе Внуково на Боровском шоссе, сервисный центр в районе Солнцево рядом со станцией «Солнечная» МЦД-4. В результате в городе появится около 1,4 тысячи дополнительных рабочих мест.
За четыре года действия программа охватила практически каждый район мегаполиса. Город заключил с инвесторами более 100 соглашений. Благодаря построенной недвижимости будет организовано свыше 215 тысяч новых рабочих мест почти в каждой из отраслей экономики города.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что новый деловой квартал в рамках программы комплексного развития территорий появится в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru