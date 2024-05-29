Ефимов: В Савеловском районе Москвы построят деловой квартал по программе КРТ

Новый деловой квартал в рамках программы комплексного развития территорий появится в Москве. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 3,49 га предусмотрено строительство общественно-деловой недвижимости общей площадью свыше 52 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 16,3 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более чем в 510 млн рублей. В результате будет создано около 1,5 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Сейчас на участке находятся устаревшие объекты. На их месте будут построены торгово-развлекательные центры, спортивные объекты, офисы, отделения банков, рестораны и кафе.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что проектом также предусмотрено благоустройство прилегающей территории.

Сегодня по программе комплексного развития территориих в рамках поручения мэра Москвы Сергея Собянина ведется проработка 236 проектов в разной степени реализации.

