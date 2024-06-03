Предприятия «Технополиса Москва» вложили в свое развитие 184 млрд рублей
Резиденты и компании-арендаторы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» инвестировали в развитие высокотехнологичных производств свыше 184 миллиардов рублей, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, в «Технополисе Москва» было создано более 18 тысяч рабочих мест. В 2023 году компании организовали почти тысячу новых рабочих мест, что в два раза больше, чем в 2022 году.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что в 2023 году благодаря офсетным контрактам в «Технополисе Москва» заработали производства лекарственных препаратов для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний завода «Р-Опра», а также абсорбирующего белья для взрослых предприятия «ВИП Камилла». Кроме того, у предприятия «ГемаТех» были запущены новые линии по выпуску медицинских изделий.
Сегодня в особой экономической зоне Москвы работают более 200 предприятий, более 100 из которых имеют статус резидента и получают налоговые преференции. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, столица оказывает производителям поддержку, благодаря которой они могут расширять объемы производства высокотехнологичной продукции и создавать новые решения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru