В Москве построят шесть новых колледжей

Шесть новых колледжей построят в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в стране «в связи с экономической ситуацией и необходимостью выстраивания технологического суверенитета» остро встал вопрос подготовки квалифицированных рабочих кадров. О модернизации системы среднего профессионального образования (СПО) заммэра рассказала на ПМЭФ.

Трансформация системы СПО в Москве происходит последние два года. Совместно с партнёрами-работодателями пересмотрены образовательные программы и смещен фокус в сторону практики, которая теперь занимает до 70% времени, рассказала Ракова.