В Москве построят шесть новых колледжей

Шесть новых колледжей построят в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в стране «в связи с экономической ситуацией и необходимостью выстраивания технологического суверенитета» остро встал вопрос подготовки квалифицированных рабочих кадров. О модернизации системы среднего профессионального образования (СПО) заммэра рассказала на ПМЭФ.

Трансформация системы СПО в Москве происходит последние два года. Совместно с партнёрами-работодателями пересмотрены образовательные программы и смещен фокус в сторону практики, которая теперь занимает до 70% времени, рассказала Ракова.

Дорогие вузы и стресс на ЕГЭ: Российские школьники уходят в колледжи

Помимо этого, почти в полтора раза выросло число бюджетных мест в колледжах, а срок обучения сократился на год. Выпускник колледжа выходит из учебного заведения, овладев сразу двумя-тремя профессиями.

В столичной СПО обновляются лаборатории и мастерские – до конца года планируется обновить более 230 существующих и создать 90 новых учебных пространств.
Также создан специализированный Центр профессий будущего, где запустили комплексную систему профориентации школьников 9 классов. Эксперты рассматривают возможность расширения этой программы и на учеников 8 классов.

ЕГЭ позволяет школьникам из регионов на общих основаниях поступать в столичные вузы, вместе с тем экзамен ежегодно способствует и «утечке мозгов» за рубеж, рассказал ранее в интервью НСН зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
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