В Москве построят шесть новых колледжей
Шесть новых колледжей построят в Москве, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в стране «в связи с экономической ситуацией и необходимостью выстраивания технологического суверенитета» остро встал вопрос подготовки квалифицированных рабочих кадров. О модернизации системы среднего профессионального образования (СПО) заммэра рассказала на ПМЭФ.
Трансформация системы СПО в Москве происходит последние два года. Совместно с партнёрами-работодателями пересмотрены образовательные программы и смещен фокус в сторону практики, которая теперь занимает до 70% времени, рассказала Ракова.
Помимо этого, почти в полтора раза выросло число бюджетных мест в колледжах, а срок обучения сократился на год. Выпускник колледжа выходит из учебного заведения, овладев сразу двумя-тремя профессиями.
В столичной СПО обновляются лаборатории и мастерские – до конца года планируется обновить более 230 существующих и создать 90 новых учебных пространств.
Также создан специализированный Центр профессий будущего, где запустили комплексную систему профориентации школьников 9 классов. Эксперты рассматривают возможность расширения этой программы и на учеников 8 классов.
ЕГЭ позволяет школьникам из регионов на общих основаниях поступать в столичные вузы, вместе с тем экзамен ежегодно способствует и «утечке мозгов» за рубеж, рассказал ранее в интервью НСН зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru