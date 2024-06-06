В Москве открылись новые речные причалы «Береговой» и «Парк Фили»

Новые причалы «Береговой» и «Парк Фили» открылись в Москве. В церемонии принял участие в режиме видеоконференции мэр Москвы Сергей Собянин с полей Петербургского международного экономического форума.

На маршрут вышли четыре новых электросудна «Каменка», «Пахра», «Люблинка» и «Кузнецовка». По словам градоначальника, это решение позволило продлить первый регулярный маршрут речного электротранспорта «Киевский – Сердце столицы» до парка «Фили». Вдвое увеличится частота движения судов.

Собянин: К 2030 году в Москве будет 60 электросудов и 67 причалов

За время работы регулярных речных маршрутов ими воспользовались свыше 800 тысяч пассажиров. Новая конечная станция маршрута – причал «Парк Фили», находящийся на правом берегу Москвы-реки. Дополнительный причал «Береговой» расположен на правом берегу Москвы-реки почти напротив действующего причала «Сердце столицы». Возможность пользоваться речным транспортом в результате получат не менее 16 тысяч жителей этого района.

Новый сезон летней навигации открылся на Москве-реке в конце апреля. Собянин тогда отмечал, что популярность речных прогулок в городе растет с каждым годом, чему способствовало в том числе возрождение Северного и Южного речных вокзалов.



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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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