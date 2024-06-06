В Москве открылись новые речные причалы «Береговой» и «Парк Фили»

За время работы регулярных речных маршрутов ими воспользовались свыше 800 тысяч пассажиров. Новая конечная станция маршрута – причал «Парк Фили», находящийся на правом берегу Москвы-реки. Дополнительный причал «Береговой» расположен на правом берегу Москвы-реки почти напротив действующего причала «Сердце столицы». Возможность пользоваться речным транспортом в результате получат не менее 16 тысяч жителей этого района.

Новый сезон летней навигации открылся на Москве-реке в конце апреля. Собянин тогда отмечал, что популярность речных прогулок в городе растет с каждым годом, чему способствовало в том числе возрождение Северного и Южного речных вокзалов.







