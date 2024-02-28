Собянин: К 2030 году в Москве будет 60 электросудов и 67 причалов
Еще пять речных маршрутов запустят в Москве до 2030 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, для новых маршрутов задействуют почти всю акваторию Москвы-реки в границах столицы.
«Сейчас в столице 12 электросудов и 12 причалов российского производства. Планируем, что к 2030 году их будет 60 и 67 соответственно. Жители смогут передвигаться быстрее и комфортнее», – написал Собянин в своем Telegram-канале.
Мэр указал, что развитие экологичного транспорта является одним из приоритетов новой транспортной программы. Также в Москве планируют обновить прогулочный и круизный речной флот.
Как напомнил Собянин, первый в мире круглогодичный маршрут речных электросудов открыли в городе 20 июня 2023 года, второй начал работу осенью.
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