Собянин объявил о начале сезона летней навигации по Москве-реке
Новый сезон летней навигации открывается на Москве-реке. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, популярность речных прогулок в Москве растет с каждым годом, этому способствовало в том числе возрождение Северного и Южного речных вокзалов.
«Чтобы прогулки по реке были приятными и безопасными, ежегодно в апреле коммунальные службы тщательно готовят причалы, набережные Москвы-реки к открытию навигации. Проводят обследование и очистку, а при необходимости и углубление дна», – рассказал Собянин на своем персональном сайте.
Так, в столице привели в порядок набережные: очистили парапеты и ограждения, обновили сходы к воде, прогулочные тротуары. Кроме того, специалисты промыли все причалы, обработали гранитные откосы, металлические ограждения, чугунные элементы, отремонтировали нуждавшиеся в этом основания и заменили изношенные резиновые отбойники. На многих причалах прогулочного флота и регулярного речного транспорта возвели шатры, лавочки, урны и ограждения.
Кроме того, была обновлена нумерация маршрутов прогулочных судов, которым присвоили номера 1-8. Маршруты отличаются своим цветом и оригинальным названием. Помимо прогулочных судов, летом от Северного и Южного речных вокзалов отходят круизные теплоходы, за прошлый сезон число прибытий и отправлений достигло 1,9 тысячи. Горожане и туристы совершили свыше 2,2 млн поездок на прогулочном и круизном флоте. В новом сезоне планируется ввести новые туристические направления.
По словам Собянина, среди новинок эксклюзивный маршрут от Северного речного вокзала через Нижний Новгород, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Валаам с возвращением в Москву. Кроме того, через столицу пройдет 30-дневный круиз по Волге, Дону и Каме. С остановками у Северного и Южного речных вокзалов будет также ходить маршрут Московское Золотое кольцо.
Независимо от сезона по Москве-реке курсируют рейсовые электросуда по маршрутам «Киевский – Сердце столицы» и «ЗИЛ – Печатники». В текущем году планируется продлить маршрут от Киевского вокзала до парка «Фили» и добавить ряд новых остановок.
Собянин заключил, что власти продолжают развивать Москву как город-курорт, и неотъемлемая часть этой концепции — комфортные, доступные, безопасные речные прогулки.
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