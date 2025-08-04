В Москве объявили международный конкурс композиторов

Она рассказала, что Московский международный конкурс композиторов будет посвящён 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Основная часть смотра запланирована на 2026 год.

Определять лучших будут в двух номинациях. Категория «Крупная форма» предусмотрена для академического большого хора и симфонического оркестра, а «Малая форма» — это музыка для смешанного академического хора а капелла.

Жюри конкурса, которое возглавит хоровой дирижер народный артист СССР Владимир Минин, в декабре 2026 года на сцене Московского концертного зала «Зарядье» наградит лауреатов первой, второй и третьей степени. Призовой фонд составляет — 10,5 млн рублей.

«Работы могут присылать как известные, так и начинающие композиторы из России и других стран», — указала Сергунина, отметив, что заявки уже принимаются, регистрация участников продлится до 20 июня 2026 года.

Ранее Сергунина заявила, что специальную программу подготовили в Москве в честь Дня семьи, любви и верности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

