Сергунина: Фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ в июле

Восьмой Международный фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ в Москве с 23 по 27 июля. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Событие объединит творческие коллективы и артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, а также зарубежных стран, в том числе Китая, Индии, Турции, Египта. Горожанам и туристам представят уличные спектакли, танцевальные выступления, концерты, перформансы.

«Со сцен прозвучат произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Арама Хачатуряна, Фридерика Шопена и других знаменитых композиторов», — отметила заммэра.

Фестиваль «Вдохновение» развернется на десяти площадках, в том числе на площади у фонтана «Дружба народов», в павильоне «Рабочий и колхозница» и музее славянской письменности «Слово». Так, в зеленом театре 23 июля коллектив из Турции покажет спектакль по мотивам романа Льва Толстого «Война и мир». Здесь же представят проект «Ночь одноактных балетов», он запланирован на 25 июля. В тот же день на главной сцене пройдет постановка в жанре оперы, которая познакомит с культурой Китая, традициями и легендами провинции Гуанси.

Гостей фестиваля также ожидает концерт классической музыки: на этой же площадке прозвучат произведения Петра Чайковского, Михаила Глинки, Сергея Рахманинова, Арама Хачатуряна. Кроме того, 27 июля на веранде Дома культуры ВДНХ пройдет спектакль «Три сестры» Краснодарского академического театра драмы им. Максима Горького.

Все мероприятия можно посетить бесплатно, гостям следует предварительно зарегистрироваться на сайте ВДНХ.

Фестиваль «Вдохновение» - часть проекта «Лето в Москве», который объединяет самые яркие мероприятия города. Ежедневно во всех районах столицы проводятся благотворительные, культурные, спортивные события, большинство из них бесплатные.

