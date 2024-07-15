В Москве началось строительство станции метро «Достоевская» на Кольцевой линии
В Москве началось строительство станции «Достоевская» на Кольцевой линии метрополитена. Давший старт строительству мэр Москвы Сергей Собянин сообщил журналистам, что работы займут около четырех-пяти лет.
У станции будет два вестибюля. Ее особенностью станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторами.
Проект предусматривает строительство запасных тоннелей, по которым пройдут поезда Кольцевой линии, построена станция на «кольце» и соединение их с Люблинско-Дмитровской линией подземки.
Градоначальник назвал строительство новой станции на Кольцевой ветке «очень важным для всех москвичей». По его словам, реализация этого проекта «крайне и крайне сложная».
Еще в 1950-х эту станцию спроектировали как «Площадь Коммуны», попытки ее строительства предпринимались в 1990-х и 2000-х.
Ранее Собянин рассказал, что на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена откроются три новые пересадки.
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