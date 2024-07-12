Собянин: В этом году в Москве будет введено в эксплуатацию 95 км дорог
В этом году в Москве планируется сдать в эксплуатацию еще 95 километров, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Так, до конца года завершится строительство участка новой автотрассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны и участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
В целом с 2011 года в столице построили 1360 километров дорог. А в первые шесть месяцев 2024 года – 12,3 километра дорог, в том числе восемь искусственных сооружений. Среди них — два путепровода со съездом на Коммунарское шоссе в районе торгового центра «Мега Теплый Стан».
По слова мэра, сейчас в Москве осуществляется проектирование, реконструкция и прокладка 14 путепроводов. Собянин рассказал, что сейчас рабочие завершают прокладку железнодорожных путепроводов в Проектируемом проезде № 2236 между улицами Хачатуряна и Дубнинской. Объект готов уже на 91%.
Мэр отметил, что ведутся работы по устройству дорожного покрытия, тротуаров, проезжей части и бортового камня. Также уже идет формирование газона. Строительство завершат в третьем квартале 2024 года.
Всего в Москве с 2011 года было построено 24 путепровода через ж/д пути, заявил мэр.
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