Собянин: В этом году в Москве будет введено в эксплуатацию 95 км дорог

В целом с 2011 года в столице построили 1360 километров дорог. А в первые шесть месяцев 2024 года – 12,3 километра дорог, в том числе восемь искусственных сооружений. Среди них — два путепровода со съездом на Коммунарское шоссе в районе торгового центра «Мега Теплый Стан».

По слова мэра, сейчас в Москве осуществляется проектирование, реконструкция и прокладка 14 путепроводов. Собянин рассказал, что сейчас рабочие завершают прокладку железнодорожных путепроводов в Проектируемом проезде № 2236 между улицами Хачатуряна и Дубнинской. Объект готов уже на 91%.

Мэр отметил, что ведутся работы по устройству дорожного покрытия, тротуаров, проезжей части и бортового камня. Также уже идет формирование газона. Строительство завершат в третьем квартале 2024 года.

Всего в Москве с 2011 года было построено 24 путепровода через ж/д пути, заявил мэр.

