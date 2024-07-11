Собянин рассказал о строительстве трех новых пересадок на БКЛ

Москвичи в первый год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) совершили более 340 миллионов поездов. При этом в будние дни кольцом пользуются свыше 1,3 миллиона человек. Он отметил, что БКЛ улучшила транспортную доступность всего города, и горожане в среднем благодаря новым маршрутам экономят до 45 минут в день.

БКЛ – это около 100 современных поездов «Москва-2020» российского производства. Бесшумные и просторные, с интерактивными схемами, сквозным проходом и USB-зарядками, расположенными у каждого сиденья, - они задали новый уровень комфорта поездок, добавил глава города.

Мэр также поблагодарил всех, кто был причастен к созданию и строительству «нового сердца Московского метрополитена».

