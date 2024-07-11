Собянин рассказал о строительстве трех новых пересадок на БКЛ
На Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена откроются три новые пересадки, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Одна из них — с “Электрозаводской” Арбатско-Покровской линии. Объект почти готов. Также завершаются работы на пересадке, которая свяжет станцию «Авиамоторная» БКЛ и одноименную станцию Калининской линии метро. А вестибюли станции «Текстильщики» БКЛ и одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки соединит мостовой переход длиной 140 метров. К концу году граждане смогут воспользоваться этими тремя пересадками.
Москвичи в первый год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) совершили более 340 миллионов поездов. При этом в будние дни кольцом пользуются свыше 1,3 миллиона человек. Он отметил, что БКЛ улучшила транспортную доступность всего города, и горожане в среднем благодаря новым маршрутам экономят до 45 минут в день.
БКЛ – это около 100 современных поездов «Москва-2020» российского производства. Бесшумные и просторные, с интерактивными схемами, сквозным проходом и USB-зарядками, расположенными у каждого сиденья, - они задали новый уровень комфорта поездок, добавил глава города.
Мэр также поблагодарил всех, кто был причастен к созданию и строительству «нового сердца Московского метрополитена».
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