Собянин рассказал о строительстве трех новых пересадок на БКЛ

На Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена откроются три новые пересадки, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Одна из них — с “Электрозаводской” Арбатско-Покровской линии. Объект почти готов. Также завершаются работы на пересадке, которая свяжет станцию «Авиамоторная» БКЛ и одноименную станцию Калининской линии метро. А вестибюли станции «Текстильщики» БКЛ и одноименной станции Таганско-Краснопресненской ветки соединит мостовой переход длиной 140 метров. К концу году граждане смогут воспользоваться этими тремя пересадками.

Собянин доложил Путину о росте бюджетных доходов благодаря строительству БКЛ

Москвичи в первый год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) совершили более 340 миллионов поездов. При этом в будние дни кольцом пользуются свыше 1,3 миллиона человек. Он отметил, что БКЛ улучшила транспортную доступность всего города, и горожане в среднем благодаря новым маршрутам экономят до 45 минут в день.

БКЛ – это около 100 современных поездов «Москва-2020» российского производства. Бесшумные и просторные, с интерактивными схемами, сквозным проходом и USB-зарядками, расположенными у каждого сиденья, - они задали новый уровень комфорта поездок, добавил глава города.

Мэр также поблагодарил всех, кто был причастен к созданию и строительству «нового сердца Московского метрополитена».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Максим Блинов

Горячие новости

Все новости

партнеры