В Крылатском будет создан современный спортивный кластер
В районе Крылатское появится современный спортивный комплекс, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, он будет построен на месте олимпийского велотрека, который в 1990-е был незаконно приватизирован и пришел в упадок. После завершения судебных разбирательств его вернули в собственность города и начинаются работы по восстановлению объекта.
На этом месте будет построен современный кластер, который объединит несколько крупнейших спортивных объектов столицы, в том числе олимпийский велотрек, Гребной канал и парк «Крылатские холмы». Для жителей района появится еще одно место для прогулок.
Обновленный спортивный кластер станет одним из значимых мест города наряду с парком «Зарядье», Воробьевыми горами и спорткомплексом «Лужники». Спортом в нем смогут заниматься тысячи москвичей, отметил градоначальник.
За лучшую концепцию комплекса смогут проголосовать пользователи проекта «Активный гражданин».
29 марта в Москве открылся четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Раменки», построенный по индивидуальному проекту.
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