В Крылатском будет создан современный спортивный кластер

В районе Крылатское появится современный спортивный комплекс, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, он будет построен на месте олимпийского велотрека, который в 1990-е был незаконно приватизирован и пришел в упадок. После завершения судебных разбирательств его вернули в собственность города и начинаются работы по восстановлению объекта.

На этом месте будет построен современный кластер, который объединит несколько крупнейших спортивных объектов столицы, в том числе олимпийский велотрек, Гребной канал и парк «Крылатские холмы». Для жителей района появится еще одно место для прогулок.