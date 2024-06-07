В Крылатском будет создан современный спортивный кластер

В районе Крылатское появится современный спортивный комплекс, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, он будет построен на месте олимпийского велотрека, который в 1990-е был незаконно приватизирован и пришел в упадок. После завершения судебных разбирательств его вернули в собственность города и начинаются работы по восстановлению объекта.

На этом месте будет построен современный кластер, который объединит несколько крупнейших спортивных объектов столицы, в том числе олимпийский велотрек, Гребной канал и парк «Крылатские холмы». Для жителей района появится еще одно место для прогулок.

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Обновленный спортивный кластер станет одним из значимых мест города наряду с парком «Зарядье», Воробьевыми горами и спорткомплексом «Лужники». Спортом в нем смогут заниматься тысячи москвичей, отметил градоначальник.

За лучшую концепцию комплекса смогут проголосовать пользователи проекта «Активный гражданин».

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ФОТО: РИА Новости
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