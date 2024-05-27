Эксперты подчеркнули актуальность строительства спортивных объектов в Москве

Финалы Кубка по стендовой стрельбе прошли в новом московском спортинг-клубе «Румянцево» (ТиНАО), который по праву можно назвать спортивным объектом мирового уровня. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в турнире участвовали и профессионалы, и любители. Мероприятие состоялось в формате семейного праздника.

Собянин отметил, что спортинг-клуб оснащен новейшим оборудованием. В частности, здесь проводит тренировки по стендовой стрельбе отделение спортивной школы олимпийского резерва «Москвич».

Всего, по словам Собянина, стрелковыми видами спорта в Москве занимаются свыше 7000 человек. Для них создается соответствующая спортивная инфраструктура — так, уже оборудовано 10 стрельбищ и три спорткомплекса с тирами. Также планируется достроить в 2026 году спортивно-стрелковый клуб на территории олимпийского комплекса «Лужники» с пятью стрелковыми галереями.

Мэр Москвы добавил, что всего с 2011 года в Москве было построено более 200 объектов спорта как для профессиональных спортсменов, так и для обычных москвичей.

Подтвердил особое внимание столичных властей к досугу в городе и председатель Комитета МТПП по спорту и туризму, доцент Факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии РАНХиГС при Президенте России Кирилл Маслиев. «Недавно Собянин заявил о важности формирования среды в городе, направленной на развитие активного отдыха в столице, открытия площадок, соответствующих широкому спектру запросов у горожан. Подобные спортивные объекты крайне востребованы среди жителей города. Для правительства Москвы строительство спортивных объектов — не просто развитие инфраструктуры города, а часть национальной программы по увеличению количества людей, занимающихся здоровым образом жизни. Отрадно, что власти не сосредотачиваются на развитии какого то узкого направления спортивных секций, а организуют активный досуг по широкому спектру спортивных направлений. Это позволяет ответить интересу абсолютно разных групп населения и вовлечь как можно больше людей в здоровый образ жизни», — отметил он.

В свою очередь эксперт Московского областного отделения ОПОРЫ России Вячеслав Белобжецкий назвал спортинг-клуб «Румянцево» интересным проектом, однако заявил, что, учитывая незначительное число занимающихся стрелковыми видами спорта москвичей, оценивать его социально-экономический эффект весьма проблематично.

«Объект мирового уровня — спортинг-клуб "Румянцево", открывшийся в ТиНАО - это интересное направление и не менее интересный проект. Развитие стрелкового спорта, в целом, важно. И, действительно, для его развития необходимо формировать соответствующую инфраструктуру», — заявил он.

