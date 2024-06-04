Новый ФОК «Раменки» для спортсменов построили по индивидуальному проекту
Четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Раменки», построенный по индивидуальному проекту, открылся 29 марта 2024 года. Об этом рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
В комплексе площадью шесть тысяч квадратных метров расположились взрослый бассейн 25 на 8,5 метра и детский шесть на четыре метра, зал для тренировок по баскетболу, мини-футболу и теннису, волейболу, а также залы для единоборств.
«Перед проектировщиками стояла сложная задача: разместить объект в шаговой доступности от жилых домов квартала комплексной застройки на имеющемся небольшом участке и вписать его архитектуру в сложившийся облик района. С обеими задачами специалисты успешно справились», - рассказал Загрутдинов.
От отметил, что фасад ФОК украшен витражным остеклением, подсветкой и белыми ламелями.
Член президиума РОО «Федерация самбо Москвы», мастер спорта по самбо Александр Перепелюк написал в социальной сети «ВКонтакте» об открытии ФОК «Раменки». Он уточнил, что новый комплекс построен на месте старого спорткомплекса, который специализировался на боксе и самбо.
Не обошла вниманием новый объект и двукратная победительница первенства мира, мастер спорта международного класса по самбо Валентина Остапец. Она отметила, что ФОК увеличил площадь и сохранил спортивное направление.
Ранее построить современный спорткомплекс просили жители района. Теперь все желающие могут позаниматься здесь единоборствами, плаванием, аквааэробикой и другими видами спорта.
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