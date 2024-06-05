В парках и усадьбах Москвы пройдут архитектурные пленэры для школьников
Серия мастер-классов по акварельной живописи на открытом воздухе «Архитектурные зарисовки» пройдёт в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Об этом сообщает пресс-служба московского правительства.
Уточняется, что архитектурные пленэры для детей от семи до 15 лет пройдут в июне на территории исторических парков и усадеб столицы. Руководить группами по 25 человек будут известные московские художники.
В частности, занятие 6 июня в музее-усадьбе «Люблино» проведёт автор серии акварелей с изображением Москвы Антон Батов. Также он будет руководить занятием, которое пройдёт 15 июня в исторической части музея-заповедника «Коломенское».
Кроме того, 13 июня в музыкальной беседке усадьбы Измайлово состоится увлекательный мастер-класс акварелиста и портретиста Лилии Холодовой. Также она проведёт пленэры 21 июня в Воронцовском парке и 25 июня в парке усадьбы Кусково.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открыто 24 площадки проекта «Город неравнодушных». Программу подготовили более 50 столичных некоммерческих организаций (НКО), сообщает RT.
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