Участники СВО высоко оценили Музей героизма на ВДНХ
Более 33 тысяч человек посетили обновлённую экспозицию Музея героизма, который открылся на ВДНХ два месяца назад. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, в экспозицию вошло более 600 экспонатов, которые были доставлены непосредственно из зоны проведения специальной военной операции (СВО). При этом пополнение коллекции продолжается, в том числе усилиями бойцов, волонтёров и военкоров.
Пространство музея разделено на три основные зоны. Это зал воинской славы, зал тематических локаций и мемориальный зал «Путь воина». На выставке представлены примеры современного отечественного вооружения, трофеи с полей СВО, документальные свидетельства, личные вещи военнослужащих.
Герой России поковник Иоанн Семенов отметил, что Музей героизма «сделан действительно с душой», а боец спецназа «Ахмат» лейтенант Александр Любимов назвал выставку местом, где чувствуешь «прямую связь поколений».
«Музей пробирает до мурашек, сочетая исторические артефакты с современными мультимедийными решениями», — добавила участница московского патриотического проекта «Город героев» Мария Коровина.
Ранее Сергунина заявила, что с 14 по 20 июля в столице пройдёт очередная «Московская музейная неделя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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