Участники СВО высоко оценили Музей героизма на ВДНХ

По её словам, в экспозицию вошло более 600 экспонатов, которые были доставлены непосредственно из зоны проведения специальной военной операции (СВО). При этом пополнение коллекции продолжается, в том числе усилиями бойцов, волонтёров и военкоров.

Пространство музея разделено на три основные зоны. Это зал воинской славы, зал тематических локаций и мемориальный зал «Путь воина». На выставке представлены примеры современного отечественного вооружения, трофеи с полей СВО, документальные свидетельства, личные вещи военнослужащих.

Герой России поковник Иоанн Семенов отметил, что Музей героизма «сделан действительно с душой», а боец спецназа «Ахмат» лейтенант Александр Любимов назвал выставку местом, где чувствуешь «прямую связь поколений».

«Музей пробирает до мурашек, сочетая исторические артефакты с современными мультимедийными решениями», — добавила участница московского патриотического проекта «Город героев» Мария Коровина.

Ранее Сергунина заявила, что с 14 по 20 июля в столице пройдёт очередная «Московская музейная неделя», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

