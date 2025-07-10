Посвященный Дню фотографа конкурс пройдет в Музее Победы 12 июля

Семейный фотоконкурс, посвященный Дню фотографа, пройдет в Музее Победы 12 июля в рамках бесплатной программы «Парк Победы. Главный патриотический».

Участники конкурса смогут провести фотопрогулку по площадкам проекта и собрать солдатский вещмешок, пройти курс молодого бойца, примерить парашютные стропы, а также познакомиться с профессией врача и другими востребованными специальностями середины прошлого столетия.

Как отметили представители Музея Победы, для участия в конкурсе следует сфотографироваться в различных локациях музея и прислать на электронную почту с пометкой «День фотографа» от 5 до 10 фотографий, приложив к ним рассказ о проведенном в музее празднике. Лучшие фотографии опубликуют в соцсетях проекта, а победители получат фирменные плащ-дождевик, бейсболку и футболку на каждого запечатленного на фото члена семьи.

Для гостей музея на площадке возле полуторки выступят амбассадоры и резиденты Всероссийского фестивального движения «Сила искусства». Кроме того, ансамбль «Музыкальный экспресс» Коломенской филармонии представит концертную программу в колоннаде музея.

О работе полевой почты в годы ВОВ расскажут в музее 13 июля. Посетители Музея Победы смогут направить бойцам СВО настоящее письмо на фронт, принять участие в проекте «Голоса Победы», по предварительной заявке прочитать на камеру письма с фронта (видеозаписи станут частью экспозиции «Путь к Победе»). Кроме того, для посетителей выступит Государственный академический русский оркестр «Малахит» (Челябинск).

Возле Музея Победы будут работать 80 воссоздающих атмосферу 1940-х годов площадок. Организаторы подготовили для москвичей и гостей столицы творческие состязания, спортивные соревнования, квесты и мастер-классы. Кроме того, на территории музея посетителей ждут фотозона с военным ретроавтомобилем, интерактивные локации «ZАрница» и «Военные регулировщики», «Площадь мастеров». В Музее Победы в выходные будут работать бесплатные автобусные и пешие экскурсии.

Программа «Парк Победы. Главный патриотический» проводится при поддержке столичного правительства. Генеральные информационные партнеры проекта – телерадиокомпания «Звезда», радиостанция «НАШЕ Радио», НСН, медиахолдинг АО «Москва Медиа», газета «Аргументы Недели», медиахолдинг «ФедералПресс», медиахолдинг «Вечерняя Москва», Информационное агентство «Мангазея», РИА «Победа РФ».

