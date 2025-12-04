Тренировки по зимним видам спорта пройдут в Москве в декабре
Тренировки по зимним видам спорта пройдут в Москве в декабре. Об этом заявили в столичном департаменте спорта.
В частности, 11 и 18 декабря на стадионе «Авангард» состоится мастер-класс по катанию на коньках и новогодняя ёлку для юных москвичей.
В спорткомплексе «Раменки» 14 декабря пройдет «Спортивное воскресенье». В его рамках запланированы показательные выступления воспитанников секций по ритмике, современным танцам, самбо, карате, оздоровительной гимнастике, эстетической гимнастике и йоге, а также мастер-класс по стоянию на гвоздях и занятие по гимнастике олимпийской чемпионки 2000 года Веры Шиманской.
Кроме того, 27 декабря состоится новогодний костюмированный забег, стартовая точка которога расположена у павильона №27 «Физкультура и спорт» на ВДНХ.
«Присоединиться к занятиям можно бесплатно, но нужна предварительная регистрация», – указали в ведомстве.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что инфраструктура для зимнего отдыха была создана по всей столице, для горожан и гостей города откроют 4 312 объектов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
