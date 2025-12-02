Спортивный проект «Семейные игры» стартует в Москве 6 декабря

Уточняется, что в программу «Семейных игр» вошли открытые турниры и мастер-классы по силовым видам спорта, тэг-регби, брумболу, лазертагу, мини-ориентированию и сумо на снегу.

Также будут организованы эстафеты, игры народов мира и другие забавы, в том числе, бои подушками на бревне.

В ведомстве добавили, что мероприятия будут проходить каждые выходные. Они будут организованы на 13 городских площадках, в том числе, стадионе «Авангард», в детском парке «Фили», в парке спорта «Яуза», на Нагатинской набережной и в парке «Жужа».

Ранее Федерация шахмат столицы объявила, что зимний шахматный турнир «Московский спорт» состоится на волейбольной арене «Динамо» 5-7 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

