Спортивный проект «Семейные игры» стартует в Москве 6 декабря
Проведение бесплатных спортивных игр для семей стартует 6 декабря в рамках проекта «Зима в Москве». Об этом заявили в столичном департаменте спорта.
Уточняется, что в программу «Семейных игр» вошли открытые турниры и мастер-классы по силовым видам спорта, тэг-регби, брумболу, лазертагу, мини-ориентированию и сумо на снегу.
Также будут организованы эстафеты, игры народов мира и другие забавы, в том числе, бои подушками на бревне.
В ведомстве добавили, что мероприятия будут проходить каждые выходные. Они будут организованы на 13 городских площадках, в том числе, стадионе «Авангард», в детском парке «Фили», в парке спорта «Яуза», на Нагатинской набережной и в парке «Жужа».
Ранее Федерация шахмат столицы объявила, что зимний шахматный турнир «Московский спорт» состоится на волейбольной арене «Динамо» 5-7 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
