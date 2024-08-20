Студенты московского колледжа возрождают уникальные архитектурные памятники

Студенты московского колледжа «26 КАДР» возродили уникальные архитектурные памятники в Тверской и Архангельской областях. Как заявила вице-мэр Анастасия Ракова, столичные колледжи готовят высококвалифицированных специалистов, которые уже во время обучения могут применять свои знания и навыки на практике. В этом году молодые реставраторы успешно провели работы по восстановлению памятников деревянного зодчества.

Дизайнеры, реставраторы, лаборанты, мастера садово-паркового строительства исследовали территорию, работали со старинными строениями в Бережной Дуброве, Авдотьино, Иваново, Карельское. Они оценивали качество природной среды реки Онеги и прочих источников, а также изучали архитектуру строений и этнографический дизайн в Плесецком районе.