Студенты московского колледжа возрождают уникальные архитектурные памятники
Студенты московского колледжа «26 КАДР» возродили уникальные архитектурные памятники в Тверской и Архангельской областях. Как заявила вице-мэр Анастасия Ракова, столичные колледжи готовят высококвалифицированных специалистов, которые уже во время обучения могут применять свои знания и навыки на практике. В этом году молодые реставраторы успешно провели работы по восстановлению памятников деревянного зодчества.
Дизайнеры, реставраторы, лаборанты, мастера садово-паркового строительства исследовали территорию, работали со старинными строениями в Бережной Дуброве, Авдотьино, Иваново, Карельское. Они оценивали качество природной среды реки Онеги и прочих источников, а также изучали архитектуру строений и этнографический дизайн в Плесецком районе.
Помимо этого студенты разработали уникальную концепцию коливинга (общежития) и глэмпинга (современного кемпинга). Их идеи помогут привлечь внимание к удивительной природе и богатой истории регионов. Все исследования станут основой для дипломных работ и войдут в сборник.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с начала года отреставрировали 50 объектов культурного наследия.
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