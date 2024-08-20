Студенты московского колледжа возрождают уникальные архитектурные памятники

Студенты московского колледжа «26 КАДР» возродили уникальные архитектурные памятники в Тверской и Архангельской областях. Как заявила вице-мэр Анастасия Ракова, столичные колледжи готовят высококвалифицированных специалистов, которые уже во время обучения могут применять свои знания и навыки на практике. В этом году молодые реставраторы успешно провели работы по восстановлению памятников деревянного зодчества.

Дизайнеры, реставраторы, лаборанты, мастера садово-паркового строительства исследовали территорию, работали со старинными строениями в Бережной Дуброве, Авдотьино, Иваново, Карельское. Они оценивали качество природной среды реки Онеги и прочих источников, а также изучали архитектуру строений и этнографический дизайн в Плесецком районе.

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Помимо этого студенты разработали уникальную концепцию коливинга (общежития) и глэмпинга (современного кемпинга). Их идеи помогут привлечь внимание к удивительной природе и богатой истории регионов. Все исследования станут основой для дипломных работ и войдут в сборник.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве с начала года отреставрировали 50 объектов культурного наследия.


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ФОТО: pixbay.com
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