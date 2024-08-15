Собянин: Около 10 тысяч артефактов нашли археологи в Москве с начала года
Мэр Москвы Сергей Собянин в День археолога рассказал о работе специалистов в столице. Об этом градоначальник написал в Telegram-канале.
«Эти удивительные люди месяцами живут в полевых условиях, корпят над находками в мастерских, по крупицам восстанавливают и сохраняют нашу историю. Благодаря столичным археологам мы каждый год узнаем больше о древней Москве, знакомимся с бытом горожан», — отметил мэр.
Только в 2024 году специалисты обнаружили почти 10 тысяч артефактов. Как отметил Собянин, в Москве ведутся раскопки в Чижевском подворье, Романовом переулке, на различных улицах, в том числе на Яузской и Татарской. Археологи реставрируют коллекции с Тверской улицы и Тверского бульвара. В частности, в Романовом дворе специалисты нашли старинные колокола почти в идеальном состоянии, предположительно, спрятанные перед нашествием на Москву хана Девлет-Гирея в 1571 году либо перед польской интервенцией в 1609-м.
Все находки археологов после реставрации и консервации передают в музеи Москвы на постоянное хранение для изучения и экспонирования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru