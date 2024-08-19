Мэр Москвы рассказал о реставрации памятников архитектуры в столице

Пятьдесят объектов культурного наследия отреставрировали в Москве с начала года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Как отметил градоначальник, с 2011 было отреставрировано свыше двух тысяч памятников, в том числе усадеб, храмов, фонтанов.

В текущем году в районе Зюзино в усадьбе XVIII–XIX веков на Перекопской улице отреставрировали кирпичную кладку, белокаменные колонны и цоколь, а также заменили инженерные коммуникации, кровлю, стропильную систему, покрытие полов. В здании уже заработал обновленный музей Зюзинской волости.

В Гагаринском переулке были отреставрированы фасады дома Лопатиной начала XIX века. Специалисты расчистили белокаменный цоколь, привели в порядок бревенчатые колонны, отреставрировали лепной и восполнили деревянный декор.

В главном доме городской усадьбы Федора Остермана в Хитровском переулке — Мясницкой полицейской части — провели масштабную работу, обновив инженерные коммуникации и отреставрировав фасад из белого камня. Также здесь были заменены уличные металлические двери и пластиковые стеклопакеты, вместо них появились деревянные филенчатые створки и рамы из хвойных пород. Стены, столбы и своды здания очистили от цементной штукатурки, привели в порядок лестницу, дореволюционный паркет, гипсовые литые карнизы. Кроме того, реставраторы обнаружили и восстановили в одном из помещений цоколя участок с метлахской напольной плиткой, предположительно, находка относится к концу XIX века.

На Таганской улице были восстановлены палаты Гребенщиковых XVIII века: проведена отделка главного, боковых и дворового фасадов, реставрация белокаменной кладки, разрушенных ступеней лестницы спуска в подвал, камина в одном из залов, восстановлен лепной декор, наличники окон и базы пилястр на первом этаже. Также в здании обнаружили два заложенных оконных проема с коваными решетками начала XVIII века и печь с терракотовыми изразцами.

В доходном доме Анны Шугаевой на Садовой-Самотечной улице, построенном в 1913 году, привели в порядок металлические рамы, окна, двери, отреставрировали архитектурно-лепной декор, включая маскароны львов и скульптуру рыцаря, вернули изначальный облик ступеням главной лестницы и ограждениям маршей.

В Новомосковском округе в доме отдыха «Архангельское» XIX века были расчищены отходящие участки штукатурки, заполнены сколы и трещины. Специалисты провели ремонт кровли и цоколя, усилили кладку стен, декоративных элементов, сделали гидроизоляцию и отмостки.

С 2019 года продолжается реставрация усадьбы Воронцово в одноименном парке, где привели в порядок южный служебный корпус, восточный, западный флигели, два исторических столба, обновили ворота и въездной мост. Также здесь заменили слуховые окна в сторожках, установили над печными трубами дымники, расчистили и покрасили фасады.

В работе у реставраторов остаются около 500 памятников архитектуры, в том числе усадьба Останкино, где ведется реставрация фасадов центральной части дворца-театра, Египетского и Итальянского павильонов. Кроме того, в Кропоткинском переулке в рамках программы «1 рубль за квадратный метр в год» восстанавливают деревянный доходный дом XIX века: специалисты выровняли сруб, заменили балки перекрытий, вернули главному фасаду первоначальный облик и планируют заняться реставрацией интерьера.

