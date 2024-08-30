Спортивный, патриотичный, детский: Чем запомнился август в Музее Победы
В августовские выходные в Музее Победы чествовали военных, спортсменов, а также юных гостей из России и Белоруссии.
ПРАЗДНИК ГОЛУБЫХ БЕРЕТОВ
В первые августовские выходные, 3 и 4 августа, мероприятия Музея Победы были посвящены Дню ВДВ. Гости музея смогли побывать на бесплатных мастер-классах и выставках: пройти курс молодого бойца, узнать о роли парашютно-десантных войск в годы ВОВ и принять участие в мастер-классе по парашютному спорту. Одетые в военную форму инструкторы показали специальное снаряжение и научили всех желающих надевать парашют и обращаться с ним. Также посетители увидели выставку оружия и парашютного спорта от ДОСААФ.
Кроме того, организаторы оборудовали подвесные системы, на которых гости смогли проверить работу вестибулярного аппарата на кресле Барани, а также научиться управлять парашютом, приземляться и совершать прыжки с малой высоты. Все участники получили памятные подарки и призы, а также отметку в «Красноармейской книжке».
Научиться туристическим навыкам, навыкам спасения на воде и работе со спасательным инструментом, а также оказанию первой помощи можно было на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Кроме того, навыкам оказания первой медпомощи обучали инструкторы по военно-медицинской подготовке в локации «Тактическая медицина».
Кроме того, в Музее Победы состоялись показательные выступления различных пород служебных собак, в ходе которых было продемонстрировано специальное снаряжение, используемое при их дрессировке. Все желающие могли сфотографироваться со служебными собаками и пообщаться с участниками выступлений.
Как и всегда, возле Музея Победы работали более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов.
ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!
Поучаствовать в приуроченной ко Дню физкультурника праздничной программе смогли все желающие 10 и 11 августа. Бесплатные спортивно-оздоровительные мероприятия проходили в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический».
Программу 10 августа открыла утренняя зарядка при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России. В ней приняли участие известные спортсмены. Также посетители смогли насладиться выступлениями чирлидеров и принять участие в спортивной эстафете и мастер-классах. Самые активные из них получили памятные подарки.
На танцплощадке прошли мастер-классы по чирлидингу и спортивным танцам и «Веселые старты». Также гостей праздника научили обращаться с тарелкой-фрисби.
Попробовать управлять картинг-машиной, пострелять в пневматическом тире и принять участие в семейной эстафете можно было на площадке «ДОСААФ» 11 августа. Также посетители смогли сразиться с чемпионами России по городошному сорту, проверить физподготовку по нормам ГТО и поучаствовать в шахматных баталиях. Кроме того, гости смогли поучаствовать в метании гранаты, преодолении полосы препятствий и перетягивании каната в локациях «Zарница» и «Курс молодого бойца».
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ»
В следующие выходные, 17 и 18 августа, в Музее Победы вспоминали эпоху Великой Отечественной войны и подготовку военных различных родов войск (десантников, саперов, пехотинцев) в те годы.
Научиться надевать подвесную парашютную систему, познакомиться с ее устройством и освоить ее на практике можно было на площадке «Zарница». Кроме того, посетители площадки «Курс молодого бойца» смогли преодолеть тропу сапера и «разминировать» обозначенных участок. Также гости музея научились собирать и разбирать автомат, правильно метать гранату, прошли полосу препятствий и освоили особенности штыкового боя.
По традиции атмосферу жизни 1940-х готов воссоздали реконструкторы. Они познакомили зрителей с такими популярными в те годы профессиями, как чистильщик обуви, кузнец и швея. На танцплощадке прошли мастер-классы по знаменитым танцам того времени, а в рамках «Фронтовой агитбригады» творческие коллективы выступили с концертной программой возле легендарной полуторки.
РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ: ДРУЗЬЯ-СОПЕРНИКИ
В продолжение темы Великой Отечественной войны с 20 по 24 августа в Музее Победы состоялся фестиваль Союзного государства «Творчество юных», посвященный 80-летию освобождения Республики Беларусь от фашистских захватчиков.
В музее выступили 200 российских и белорусских юных танцоров и вокалистов — победителей прошедшего в начале года отборочного этапа.
Маленькие гости смогли посетить творческие мастер-классы и экскурсии, а также встретиться со знаменитыми людьми — например, соавтором экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа», актером и режиссером Игорем Угольниковым и членом Комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию Республики Беларусь Михаилом Мирончиком и другими знаменитостями.
Кроме того, 20 августа состоялся творческий поединок между российской и белорусской делегациями. Отдельные концертные программы участники фестиваля представляли и в последующие дни.
БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Видам спорта и активному отдыху были посвящены 24 и 25 августа.
Национальный вид спорта — городки — был представлен сразу на двух площадках Музея Победы. Мастер-классы провели чемпионы России и мира. Кроме того, сразиться в садовые шахматы или устроить блицтрунир можно было с гроссмейстерами. Также все желающие могли пострелять в пневматическом тире и прокатиться на карте.
Мастер-класс провели и мастера спорта по спортивному ориентированию — они научили гостей ставить палатку, читать карту, пользоваться компасом и познакомили с иными навыками, необходимыми туристам.
Вечером 24 августа концертный оркестр Алексея Губарева исполнил музыку из кинофильмов, а 25 июля с программой выступили солисты вокальной студии «Изюмы» и другие артисты. Также на танцплощадке прошли хореографические мастер-классы и выступления участников открытого фестиваля «Московская студенческая весна».
Кроме того, все желающие смогли посетить бесплатные автобусные и пешеходные экскурсии по Поклонной горе.
ПЕРВЫЙ ЗВОНОК
Не оставят без внимания организаторы и такой важный праздник в жизни каждого человека, как День Знаний. Именно ему будут посвящены последний летний и первый осенний выходные дни.
И детям, и родителям будут интересны историческая реконструкция, концерты, соревнования, игры и мастер-классы.
По традиции свыше 70 площадок воссоздадут быт 1940-х годов. Реконструкторы, ДОСААФ и силовые ведомства организуют мастер-классы, игры и выставки. Юные посетители Музея Победы смогут принять участие в спортивных соревнованиях, выучить семафорную азбуку, азбуку морзе, попытаться сдать нормы ГТО, научиться оказывать первую помощь и складывать парашют, а также освоить кузнечное дело.
Кроме того, гости музея смогут пройти квест, их достижения занесут в стилизованные «Красноармейские книжки». Самые активные участники смогут попробовать солдатскую кашу и получат памятные призы.
Не останется в стороне и площадка «Фронтовая бригада». Здесь выступят артисты центра современного искусства «Терция», студия Елены Масловой, солисты студии эстрадного вокала «Конфетти», ансамбли «Гармония кидс», «Городок», «Семицветик» и другие коллективы.
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