Спортивный, патриотичный, детский: Чем запомнился август в Музее Победы

ПРАЗДНИК ГОЛУБЫХ БЕРЕТОВ

В первые августовские выходные, 3 и 4 августа, мероприятия Музея Победы были посвящены Дню ВДВ. Гости музея смогли побывать на бесплатных мастер-классах и выставках: пройти курс молодого бойца, узнать о роли парашютно-десантных войск в годы ВОВ и принять участие в мастер-классе по парашютному спорту. Одетые в военную форму инструкторы показали специальное снаряжение и научили всех желающих надевать парашют и обращаться с ним. Также посетители увидели выставку оружия и парашютного спорта от ДОСААФ.

Кроме того, организаторы оборудовали подвесные системы, на которых гости смогли проверить работу вестибулярного аппарата на кресле Барани, а также научиться управлять парашютом, приземляться и совершать прыжки с малой высоты. Все участники получили памятные подарки и призы, а также отметку в «Красноармейской книжке».

Научиться туристическим навыкам, навыкам спасения на воде и работе со спасательным инструментом, а также оказанию первой помощи можно было на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Кроме того, навыкам оказания первой медпомощи обучали инструкторы по военно-медицинской подготовке в локации «Тактическая медицина».

Кроме того, в Музее Победы состоялись показательные выступления различных пород служебных собак, в ходе которых было продемонстрировано специальное снаряжение, используемое при их дрессировке. Все желающие могли сфотографироваться со служебными собаками и пообщаться с участниками выступлений.

Как и всегда, возле Музея Победы работали более 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции, воссоздающих атмосферу 1940-х годов.

ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!

Поучаствовать в приуроченной ко Дню физкультурника праздничной программе смогли все желающие 10 и 11 августа. Бесплатные спортивно-оздоровительные мероприятия проходили в рамках проекта «Парк Победы. Главный патриотический».