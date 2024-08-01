Посвященные Дню ВДВ мероприятия пройдут в Музее Победы 3 и 4 августа
Мероприятия, посвященные Дню ВДВ, пройдут в Музее Победы на Поклонной горе 3 и 4 августа. Все гости смогут посетить бесплатные выставки и мастер-классы в рамках программы семейного отдыха «Парк Победы. Главный патриотический».
Все желающие смогут пройти курс молодого бойца, поучаствовать в мастер-классе по парашютному спорту и узнать о роли парашютно-десантных войск в годы ВОВ. Инструкторы, одетые в военную форму, продемонстрируют специальное снаряжение, научат надевать парашют и обращаться с ним. Кроме того, двери для посетителей откроет выставка оружия и парашютного спорта от ДОСААФ.
По словам представителей музея, на подвесных системах можно будет научиться управлять парашютом, приземляться, совершать прыжки с малой высоты и проверить работу вестибулярного аппарата на кресле Барани. Участники мастер-класса получат отметку в «Красноармейской книжке», а также подарки и призы за прохождение квеста.
Кроме того, на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей научат туристическим навыкам, навыкам спасения на воде и работе со спасательным инструментом, а также оказанию первой помощи. Также оказывать первую медпомощь научат инструкторы по военно-медицинской подготовке в локации «Тактическая медицина».
Пройдут в Музее Победы и показательные выступления различных пород служебных собак. Их проведут сотрудники филиала Ростовской школы служебно-розыскного собаководства МВД России (г. Егорьевск). Посетители увидят специальное снаряжение, которое используется при дрессировке служебных собак, пообщаются с участниками выступлений и смогут сделать фотографию со служебными собаками.
Всего возле Музея Победы будут функционировать свыше 70 интерактивных площадок с элементами исторической реконструкции. Они воссоздадут атмосферу 1940-х годов. Посетители смогут побывать на концертах, мастер-классах, спортивных турнирах, музыкальных и хореографических занятиях, а также автобусных и пеших экскурсиях по мемориальному комплексу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru