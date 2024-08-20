В Музее Победы стартует фестиваль Союзного государства «Творчество юных»

В Музее Победы пройдет фестиваль Союзного государства «Творчество юных», посвященный 80-летию освобождения Республики Беларусь от фашистских захватчиков.

«В Москву в музей на Поклонной горе приедут 200 юных талантов — вокалистов и танцоров — из различных регионов России и Республики Беларусь. Они стали победителями отборочного этапа, который прошел в начале этого года», – сообщили в Музее Победы.

В течение пяти дней детям будут доступны творческие мастер-классы, интересные экскурсии и встречи с известными деятелями. К примеру, в рамках фестиваля финалисты проекта встретятся с актером и режиссером, соавтором экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа» Игорем Угольниковым, членом Комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию Республики Беларусь Михаилом Мирончиком и многими другими интересными личностями.

В первый день фестиваля на сцене Музея Победы состоится творческий батл между делегациями двух стран. В дальнейшем участники также представят отдельные концертные программы.

Учредителями фестиваля является Постоянный Комитет Союзного Государства и Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. Информационным партнером выступает «НАШЕ Радио».

