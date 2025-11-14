Спортивный фестиваль «Мяч-контест» пройдет в Москве 22 и 29 ноября
Спортивный фестиваль «Мяч-контест», в рамках которого состоятся соревнования с элементами девяти игровых видов спорта, пройдёт в Москве 22 и 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта столицы.
Бесплатно принять участие в мероприятии смогут взрослые и дети старше шести лет. У них будет возможность проявить себя в баскетболе, волейболе, большом и настольном теннисе, гандболе, регби, мини-футболе, мини-гольфе и флорболе.
Отмечается, что каждому участнику будут доступны девять тестов с разными мячами. По их результатам им будут присуждать баллы, которые можно обменять на призы.
«22 ноября мероприятие пройдет в районном центре «Место встречи «Экран» на Новочеркасском бульваре, а 29 ноября – в районном центре «Место встречи «Орион» на ул. Летчика Бабушкина», – добавили в ведомстве.
Ранее жители столицы выбрали самые живописные площадки ландшафтного фестиваля «Сады и цветы», который прошёл в рамках проекта «Лето в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Немецкий политик назвал причину депортации украинцев из Германии
- Генетик раскрыл, как таблетки на виноградных косточках замедлят старение
- Россия заняла второе место в рейтинге сильнейших армий мира
- Вассерман прокомментировал запрет на визы для россиян поговоркой про ветчину
- «Не без Лепса»: Бутман рассказал, как родилась их песня с Шаманом
- «С доставкой на диван!»: Онищенко назвал преступлением продажу вина через маркетплейсы
- Любезно на выход: Айтишники первыми попадут под сокращения в 2026 году
- Россиян предупредили, что покупка квартир в рассрочку скоро потеряет смысл
- Орбан: Венгрия подаст в суд на ЕС из-за отказа от российского газа
- В центре Рерихов заявили, что картины Рериха «по-тихому» отдали государству
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru