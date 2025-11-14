Спортивный фестиваль «Мяч-контест» пройдет в Москве 22 и 29 ноября

Бесплатно принять участие в мероприятии смогут взрослые и дети старше шести лет. У них будет возможность проявить себя в баскетболе, волейболе, большом и настольном теннисе, гандболе, регби, мини-футболе, мини-гольфе и флорболе.

Отмечается, что каждому участнику будут доступны девять тестов с разными мячами. По их результатам им будут присуждать баллы, которые можно обменять на призы.

«22 ноября мероприятие пройдет в районном центре «Место встречи «Экран» на Новочеркасском бульваре, а 29 ноября – в районном центре «Место встречи «Орион» на ул. Летчика Бабушкина», – добавили в ведомстве.

Ранее жители столицы выбрали самые живописные площадки ландшафтного фестиваля «Сады и цветы», который прошёл в рамках проекта «Лето в Москве», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

