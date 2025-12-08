Соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Москве

В Москве для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) приготовили насыщенную спортивную программу. Об этом сообщает пресс-служба департамента спорта столицы.

CAS постановил допустить российских лыжников к международным соревнованиям

В ведомстве рассказали, что соревнования для людей с ОВЗ, посвящённые Международному дню инвалидов, пройдут в Москве с 8 по 14 декабря. Участие в турнирах бесплатное, однако требуется регистрация.

В частности, 12 декабря в спортзале на ул. Госпитальный Вал пройдут окружные соревнования по шахматам состоятся, а 13 декабря в спорткомплексе «Дом спорта» на ул. Зональная состоятся турниры по дартсу, жульбаку и корнхолу.

Окружные соревнования по бадминтону пройдут 13 декабря в спорткомплексе «Движение» на ул. Дорожная, д. 44, а также 14 декабря в спорткомплексе «Дом спорта». Любители волейбола могут принять участие в турнире, который состоится 14 декабря в спорткомплексе «Малино».

Ранее в департаменте спорта Москвы сообщили, что практически весь декабрь в столице будет идти скалолазный фестиваль «Московский спорт», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МосквичиИнвалидыМоскваСоревнования

Горячие новости

Все новости

партнеры