Соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдут в Москве

В ведомстве рассказали, что соревнования для людей с ОВЗ, посвящённые Международному дню инвалидов, пройдут в Москве с 8 по 14 декабря. Участие в турнирах бесплатное, однако требуется регистрация.

В частности, 12 декабря в спортзале на ул. Госпитальный Вал пройдут окружные соревнования по шахматам состоятся, а 13 декабря в спорткомплексе «Дом спорта» на ул. Зональная состоятся турниры по дартсу, жульбаку и корнхолу.

Окружные соревнования по бадминтону пройдут 13 декабря в спорткомплексе «Движение» на ул. Дорожная, д. 44, а также 14 декабря в спорткомплексе «Дом спорта». Любители волейбола могут принять участие в турнире, который состоится 14 декабря в спорткомплексе «Малино».

Ранее в департаменте спорта Москвы сообщили, что практически весь декабрь в столице будет идти скалолазный фестиваль «Московский спорт», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

