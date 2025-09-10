Собянин: Завершена реставрация исторического здания Театра Олега Табакова
Реставрация исторического здания Московского театра Олега Табакова на Чистых прудах завершена. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты выполнили укрепление конструкций, замену инженерных систем, установку современного сценического оборудования, а также создали максимально комфортные условия для зрителей и сотрудников театра.
Он отметил, что завершение реконструкции в 2025 году «очень символично», так как именно в этом году отмечается 90-летие основателя театра Олега Табакова, чьё наследие является «культурным достоянием страны».
Градоначальник указал, что руководством было принято решение в первую очередь показывать на исторической сцене дебютные работы молодых режиссёров и артистов. Первый спектакль состоится уже 1 октября.
«Желаю Театру Олега Табакова новых ярких премьер!» — заключил мэр.
Ранее театровед Николай Песочинский заявил «Радиоточке НСН», что реконструкция Михайловского театра в Санкт-Петербурге, который находится в старинном здании XIX века, станет настоящим событием.
