Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Кузьминки

Реставрацию усадьбы Кузьминки планируется завершить в 2027 году. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин: Завершена реставрация исторического здания Театра Олега Табакова

По его словам, в рамках выполненных работ на историческое место на Арочном мосту были возвращены фигурные фонари и скульптуры грифонов. Также завершена реставрация двух гротов: Трехарочного и Большого — одноарочного.

«Специалисты расчистили их, сделали гидроизоляцию, дренажную систему. Привели в порядок кладку из кирпича, белого и дикого камня. Обновили металлическое ограждение и отмостку», — написал градоначальник.

Мэр добавил, что реставрационные работы в усадьбе продолжаются ещё на 10 объектах культурного наследия.

Ранее Собянин заявил о завершении реставрации церкви Вознесения Господня в «Коломенском», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы Сергея Собянина
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинПамятникиРеставрация

Горячие новости

Все новости

партнеры