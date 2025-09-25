Сергей Собянин рассказал о реставрации усадьбы Кузьминки

По его словам, в рамках выполненных работ на историческое место на Арочном мосту были возвращены фигурные фонари и скульптуры грифонов. Также завершена реставрация двух гротов: Трехарочного и Большого — одноарочного.

«Специалисты расчистили их, сделали гидроизоляцию, дренажную систему. Привели в порядок кладку из кирпича, белого и дикого камня. Обновили металлическое ограждение и отмостку», — написал градоначальник.

Мэр добавил, что реставрационные работы в усадьбе продолжаются ещё на 10 объектах культурного наследия.

Ранее Собянин заявил о завершении реставрации церкви Вознесения Господня в «Коломенском», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».