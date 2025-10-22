Собянин: Выявление онкозаболеваний на ранних стадиях в Москве выросло до 67,7%
Москва является лидером в лечении онкологических заболеваний. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он указал, что с 2019 года в Москве внедряется новый стандарт онкопомощи, который направлен на максимально быструю верификацию опухоли и скорейшее начало лечения.
Градоначальник отметил, что было создано пять многопрофильных онкологических центров, а оказание помощи в рамках одной медорганизации позволяет сократить время постановки диагноза, повысить точность и сэкономить время.
«Ранняя диагностика выросла с 62,3% в 2019 году до 67,7% в 2024-м. На учёте больше пяти лет после постановки диагноза состоят 60% пациентов. Летальность в первый год снизилась с 17% в 2019 году до 11,5% в 2024-м», - напсал Собянин.
Мэр также добавил, что московская программа современной лекарственной терапии охватывает 90% онкозаболеваний.
Ранее Собянин заявил, что в столице высокотехнологичную медпомощь оказывают более 30 учреждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отец министра культуры РФ объяснил уход с должности ректора Щепкинского училища
- «Внутренняя убогость»: Новый Land Cruiser FJ назвали игрушкой обеспеченных людей
- В Кремле вручили переходящее знамя лучшему казачьему кадетскому корпусу
- СМИ: Трамп потребовал от Минюста США 230 млн долларов в качестве компенсации
- Депутат Кирьянов назвал предпосылки для снижения ключевой ставки 24 октября
- Бориса Гребенщикова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
- Как избежать повышения цен на сотовую связь из-за маркировки звонков
- В Генштабе пообещали не привлекать резервистов к боевым действиям в Украине
- Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» выступил за переворот в Киеве
- Автомобилисты призвали отменить платное продление водительских прав
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru