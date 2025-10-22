Собянин: Выявление онкозаболеваний на ранних стадиях в Москве выросло до 67,7%

Он указал, что с 2019 года в Москве внедряется новый стандарт онкопомощи, который направлен на максимально быструю верификацию опухоли и скорейшее начало лечения.

Градоначальник отметил, что было создано пять многопрофильных онкологических центров, а оказание помощи в рамках одной медорганизации позволяет сократить время постановки диагноза, повысить точность и сэкономить время.

«Ранняя диагностика выросла с 62,3% в 2019 году до 67,7% в 2024-м. На учёте больше пяти лет после постановки диагноза состоят 60% пациентов. Летальность в первый год снизилась с 17% в 2019 году до 11,5% в 2024-м», - напсал Собянин.

Мэр также добавил, что московская программа современной лекарственной терапии охватывает 90% онкозаболеваний.

Ранее Собянин заявил, что в столице высокотехнологичную медпомощь оказывают более 30 учреждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».